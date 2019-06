Culturile de rosii se numara printre preferatele legumicultorilor, insa exista o serie de provocari care pot sa apara pe parcursul cultivarii si pana la recoltarea lor, in special din cauza bolilor.



Una dintre cele mai frecvent intalnite boli la cultura de tomate este alternarioza. In cele ce urmeaza iti prezentam simptomele acestei boli, precum si solutiile pentru prevenirea ei.

Alternarioza e o boala care a patruns in Europa in 1875, iar in tara noastra a fost citata prima data in acest context in anul 1932. De regula, pagubele cele mai mari se inregistreaza in sere si solarii, dar pot fi inregistrate pierderi insemnate si in cazul culturilor in camp, acestea putand fi distruse intr-un timp foarte scurt.

Cum recunosti alternarioza

Alternarioza se mai numeste popular si „patarea bruna a tomatelor”, fiind provocata de un agent patogen fungic numit Alternaria solani. Aceasta boala debuteaza pe tulpinile plantei si apoi se extinde si la celelalte organe. Atacul produce incetiniri in cresterea sau chiar ofilirea si uscarea rasadului, atunci cand nu e luata nicio masura in timp util.

Asa cum subliniaza si numele ei popular, alternarioza poate fi recunoscuta dupa petele de culoare brun-inchisa care apar initial pe tulpinile plantei. Aceste pete au o forma neregulata, si, desi la inceput sunt mici, se extind concentric si pot ajunge sa atinga doi centimetri in diametru. In conditii de umiditate ridicata, aceasta boala poate evolua rapid si produce desfrunzirea culturii inainte de vreme, dar si stagnarea cresterii fructelor, care nu mai apuca sa ajunga la maturitate.

In cele ce urmeaza detaliem simptomele alternariozei in diverse faze de crestere si pe diverse zone ale plantei:



Atacul in faza de rasad

Alternarioza ataca rasadul de la baza, iar primele afectate sunt tulpinile, in jurul carora apar petele brune circulare mentionate si mai sus. Dupa tulpina, alternarioza va ataca si frunzele.



Atacul pe frunze

Alternarioza ataca prima data, de obicei, frunzele de la baza, care sunt si cele mai vechi. In prima faza, frunzele sunt atacate in principal in zonele cu leziuni, iar petele brune cuprind, in cele din urma, intreaga frunza.

Sursa foto: Vilor/ Shutterstock.com



Atacul pe petiol

Lasata netratata, boala va cuprinde si petiolul sau coditele plantei. In timp, poti observa ca pe lastari apar pete alungite, brun-negre (ocazional pot fi si cenusii-pal), cu margini late si cu dimensiuni care pot ajunge pana la un centimetru.



Atacul pe fructe

Primele semne pe fructe sunt petele rotunde, care sunt initial de dimensiuni reduse. Acestea sunt mai frecvente in zona pedunculului, si, atunci cand raman netratate, se extind.

Sursa foto: Radovan1/ Shutterstock.com

Cum previi aparitia alternariozei

Una dintre cele mai eficiente masuri pentru prevenirea aparitiei alternariozei la culturile de tomate este aplicarea tratamentelor cu fungicide.

Dagonis® e o solutie foarte buna, acesta fiind un fungicid polivalent care combina doua substante active inovatoare, fluxapiroxad (grupa SDHI) si difenoconazol (triazol). E foarte eficient in prevenirea alternariozei la rosii, dar si pentru combaterea altor boli care pot aparea in culturile de tomate, precum fainarea sau patarea cafenie.

Doza recomandata pentru alternarioza este de un litru pe hectar.

In concluzie, legumicultorii care isi doresc culturi sanatoase de tomate si recolte bogate trebuie sa stie sa recunoasca semnele alternariozei si mai ales sa ia masurile necesare atat pentru prevenirea, cat si pentru combaterea bolii.

Nu ignorati nici programele de fertilizare.