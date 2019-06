Liga Studentilor din Iasi ii solicita lui Tudorel Toader sa isi depuna urgent demisia din functia de rector al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, avand in vedere prejudiciile imense de imagine aduse de acesta comunitatii academice.

"Demisia sa este mai mult decat necesara, fiind o continuare fireasca a disparitiei de pe scena publica a lui Calin Popescu Tariceanu (prieten intim cu Toader) si a lui Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, doua personaje toxice care l-au propulsat in politica pe Tudorel Toader si pe care acesta le-a aparat in mod public, tulburand pentru membrii cu probleme penale ai partidelor PSD-ALDE stabilitatea sistemului de justitie si bunul mers al societatii, din obligatie personala", arata un comunicat al Ligii Studentilor din Iasi, potrivit Hotnews.ro.

Studentii spun ca "din totalul de 48 de luni de mandatul de rector, doua treimi le-a dedicat strict intereselor politice si financiare, nu comunitatii academice, care l-a ales in functie pentru a reprezenta interesele universitatii, nu pentru a avea o rampa de lansare in politica".

Potrivit studentilor, de la intoarcere, Tudorel Toader pretinde ca a fost adevaratul manager al Universitatii, asumandu-si meritele din "raportul rectorului" pentru anii 2017 si 2018, desi in aceasta perioada a fost suspendat, fiind ministru al Justitiei. Mai mult, acestia spun ca acesta evita chiar sa aminteasca faptul ca in aceasta perioada Universitatea a fost condusa de catre doamna Mihaela Onofrei, in calitate de ordonator de credite (rector interimar).

Liga Studentilor acuza, de asemenea, ca Tudorel Toader "urmareste instituirea unui regim de cenzura si de cosmetizare a imaginii sale ca fost ministru, prin care membrii comunitatii academice sa fie redusi la tacere, iar actiunile sale ca ministru sa fie justificare public".

"Astfel, a ajuns sa invite la diverse evenimente publice personaje precum presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, dar si alti membri ai Consiliului precum magistratii Evelina Oprina si Gabriela Baltag, a caror revocare a fost ceruta de adunarile generale ale judecatorilor din tara, dar si Victor Alistar, pseudo-reprezentantul societatii civile. Toti acestia au sustinut modificarile propuse legilor justitiei si au fost criticati permanent de opinia publica", subliniaza Liga.