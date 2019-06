Luna trecuta, Darius Dan, fiul ministrului de Interne, ar fi fost agresat intr-o discoteca din localitatea Butesti, aflata cam la 15 kilometri de orasul Videle.

Potrivit liberinteleorman.ro., unul dintre barbatii prezenti in local l-a lovit dupa ce acesta a cerut sa fie schimbata muzica.

Darius Dan se distra intr-o discoteca din localitatea Butesti, aflata cam la 15 kilometri de orasul Videle. Clientii discotecii sunt, in genere, ascultatori de manele. Convins de faptul ca DJ-ul va schimba muzica, la aflarea vestii ca e fiu de ministru, Darius a solicitat schimbarea genului muzical, lucru care s-a si intamplat, scrie Adevarul.ro.

Mai multi tineri din comuna Poeni, iubitori de manele, s-au enervat pe tanarul care le-a stricat distractia, asa ca unul dintre ei l-a lovit pe Darius Dan, fara sa stie cine este. Avea sa afle mai tarziu, de la patronii discotecii, care l-au si ascuns pe Darius in bucatarie. A urmat o veritabila desfasurare de forte in Butesti, cei care l-au lovit sunt speriati de consecinte.

Un martor ocular a povestit pentru publicatia locala ceea ce s-a intamplat:

"E o discoteca pe care Darius o frecventeaza. El a vrut sa schimbe muzica la DJ, ca nu i-a placut muzica. In discoteca respectiva, iubitorii de manele fac cel mai mare consum. DJ-ul stia cine este el, ca e baiatul lui Carmen Dan si restul clientilor au fost revoltati. Evident, clientii nu stiau cine e Darius. Si unul dintre ei s-a enervat si s-a dus si l-a compostat direct, n-a mai stat la discutii. Patronii stiau cine este, l-au luat pe Darius, l-au ascuns in bucatarie, apoi au spus gastii de clienti deranjati de Darius ca el e fiul ministrului de Interne. S-au panicat cand au auzit. La vreo doua ore a venit politia de la Videle, apoi cea de la Alexandria, care a luat probele de pe camere. Dupa care am auzit ca a cazut Darius la intelegere cu ei sa le dea 3.000 de euro, ca sa-si retraga plangerea. Ce am mai observat in noaptea aia a fost ca in zona apoi au patrulat continuu vreo trei masini de politie".

Potrivit purtatorului de cuvant al politiei judetene, Teodora Dragole, exista o ancheta in desfasurare pe tema unui episod violent petrecut in localitatea mentionata. Politia sustine, insa, ca Darius Dan a facut plangerea a doua zi la Politia Rurala Poeni.