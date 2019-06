"Pleaca PSD-ul si cine vine? Mi-am dorit enorm ca Dragnea sa dispara din peisaj. Pentru ca nu am vrut sa mai vad antioccidentalismul, antieuropenismul dement si modul in care a fost mutilata justitia in acesti ani. Odata ce s-au stopat aceste doua procese, pentru moment, ca nu stiu ce se va intampla in continuare, eu sunt mai linistit.

Absurdul e si de o parte, si de cealalta. Domnul Orban reproseaza USR – PLUS, lui Barna si lui Ciolos, ca de ce au anuntat ca vor un candidat separat la prezidentiale. E absurd. De ce sa nu aiba un candidat? E vorba de candidat la presedintie. Isi pot pune candidatul lor, au tot dreptul, au 21 de procente, sunt doua tururi. Ce problema e daca intra in turul 2 domnul Iohannis cu cineva de la USR-PLUS?

E absurd sa le reprosezi asa ceva, nu ai voie sa ii acuzi, sunt liberi sa faca asta.

Ce spune insa USR? Ca nu intra la guvernare ca nu vrea sa se compromita. Aici nu au dreptate USR, sunt absurzi, e grav ce fac aici. Ei isi fac socotelile sa nu se compromita. Cine isi mai facea socoteala asta? Doamna Dancila, care are de ales intre compromiterea proprie si a fi in serviciul poporului.

Acelasi lucru la USR. Cum sa spui: astept sa se prabuseasca de tot guvernarea asta ca sa nu decontez eu si, dimpotriva, sa mai castig capital electoral de pe urma prabusirii guvernului? Pai, odata cu Guvernul se prabuseste si Romania, dar pe mine nu ma intereseaza, ca eu nu vreau sa intru la guvernare ca nu imi convine, cu toate ca voi, prin votul de duminica m-ati trimis la guvernare. (...)

Votul de duminica inseamna: luati voi puterea si scoateti-i pe astia de acolo!

Socoteli ca acestea pe care le face USR sunt josnice. Opozitia nu e in stare sa se bata cu un partid decapitata si naucit", a spus CTP, citat de stiripesurse.ro.