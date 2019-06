Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj cu ocazia vizitei Suveranului Pontif in Romania.



"Pentru orice natiune, pentru toti crestinii, vizita Papei este un eveniment rar si pretios.

In urma cu douazeci de ani, prezenta Sanctitatii Sale Ioan Paul al II-lea, la Bucuresti ne-a facut pe toti sa ne simtim mai uniti, mai senini, mai mandri de identitatea si de traditiile noastre crestine.

De aceasta data, vom merge in pelerinaj impreuna cu Papa Francisc de la Bucuresti la Iasi si de la Sumuleu Ciuc la Blaj. Cu ajutorul Papei, vom intelege mai bine ceea ce ne tine laolalta ca romani si crestini, ne vom arata recunostinta fata de cei sapte episcopi martiri care, in timpul regimului comunist, au avut curajul sa-si marturiseasca cu pretul vietii credinta in Hristos, in poporul roman si in libertatea constiintei.

Cred de aceea ca vizita Papei trebuie sa fie pentru noi toti - ortodocsi, catolici ori protestanti - prilejul de a ne pune in valoare unii pe ceilalti si de a pune capat dezbinarii din viata noastra publica.

Sper ca valorile pe care Papa Francisc le intrupeaza - credinta in demnitatea persoanei umane, in egalitatea tuturor oamenilor in fata lui Dumnezeu, grija fata de cei in nevoi, fraternitatea, simplitatea si sinceritatea - sa ne inspire pe toti. Sper ca aceasta vizita sa lase urme durabile in societatea romaneasca. Avem nevoie de inspiratie pentru a ne regasi coeziunea sociala si solidaritatea nationala.

Urez bun venit Papei Francisc si urez tuturor cetatenilor Romaniei sa mearga impreuna cu Sfantul Parinte pe drumul unitatii de credinta in valorile care ne fac pe deplin umani: demnitatea, egalitatea si libertatea", a scris Tariceanu pe Facebook.