Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica in Romania, Bucurestiul constituind prima etapa a vizitei de trei zile a Suveranului Pontif in tara noastra.



Update 11:21- Papa Francisc a sosit la Bucuresti.

Suveranul Pontif a fost intampinat, pe Aeroportul International "Henri Coanda", de presedintele Klaus Iohannis, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis.

O garda militara a prezentat onorul.

Inaltul ierarh este insotit de cardinalii Pietro Parolin - secretar de stat, Kurt Koch - presedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unitatii Crestinilor, Giovanni Angelo Becciu, prefectul Congregatiei pentru cauza Sfintilor, Leonardo Sandri - prefectul Congregatiei pentru Bisericile Orientale.

Papa Francisc a mai fost intampinat de Nuntiul Apostolic in Romania, Miguel Maury Buendia, si de membri ai Conferintei Episcopilor din Romania, in frunte cu Monseniorul Ioan Robu, Arhiepiscop-Mitropolit de Bucuresti.

La ceremonie a participat si Mitropolitul Nifon, Arhiepiscopul Targovistei, delegat al Patriarhului BOR, Daniel.

Un grup de pelerini, fluturand stegulete imprimate pe o parte cu insemnele Vaticanului si pe cealalta cu Tricolorul romanesc, a intonat cantece mariane.

Pelerinii, insotiti de preoti din parohiile lor, au scandat "Bine ati venit, Papa Francisc!", "Vivat Papa!".

Suveranul Pontif a primit un buchet de flori de la doi copii, Diana si Octavian Visa, stranepotii lui Augustin Visa (1904 - 1989), teolog greco-catolic, detinut politic in inchisorile antonesciene si comuniste, avocat doctor in drept, inalt functionar la CEC, membru al Partidului National Taranesc din 1927 si presedinte al Tineretului intelectual national-taranesc din 1936.

De la aeroport, Papa se va deplasa catre Palatul Cotroceni, unde va avea loc, pe Platoul Marinescu, ceremonia oficiala de primire.

Vor urma convorbiri tete-a-tete presedintele Iohannis - Papa Francisc. Apoi, Suveranul Pontif va avea, tot la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, precum si o intalnire cu autoritati, reprezentanti ai societatii civile si corpului diplomatic. Seful statului roman si Papa vor sustine discursuri.

Desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!", la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea, vizita de stat, pastorala si ecumenica a Papei Francisc in Romania include, in prima zi, intalniri cu autoritatile politice si societatea civila, cu conducerea Bisericii Ortodoxe Romane si Sfanta Liturghie din Catedrala "Sfantul Iosif".



La ora 11,30, presedintele Klaus Iohannis il va intampina pe Papa Francisc la Aeroportul International "Henri Coanda", ceremonia oficiala de primire, la Palatul Cotroceni, fiind prevazuta pentru ora 12,05. Cei doi inalti oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, urmate de o intalnire cu prim-ministrul Viorica Dancila, alte autoritati, reprezentanti ai societatii civile si ai corpului diplomatic. Cu aceasta ocazie, in prezenta a aproximativ 400 de invitati, seful statului roman si Papa Francisc vor sustine discursuri.



Vineri dupa-amiaza, de la ora 15,45, Suveranul Pontif va avea o intalnire privata cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, la Palatul Patriarhiei, dupa care Sanctitatea Sa se va intalni, de la ora 16,15, cu Sinodul Permanent al BOR.



Papa Francisc va merge apoi, la ora 17,00, la Catedrala Nationala, programul vizitei cuprinzand rostirea rugaciunii "Tatal nostru", in limba latina, urmata de cantari pascale catolice. Dupa terminarea acestora, va urma rostirea rugaciunii "Tatal nostru", in limba romana, urmata de cantari pascale ortodoxe.

Potrivit Patriarhiei Romane, "programul nu cuprinde oficierea unui serviciu liturgic comun, ci momente muzicale distincte si consecutive, conform hotararii Sfantului Sinod si practicii din diaspora romana cand se foloseste acelasi lacas de cult".

La iesirea din Catedrala, Patriarhul Daniel si Papa Francisc vor saluta credinciosii prezenti cu salutul pascal "Hristos a inviat!".



De la ora 18,10, Suveranul Pontif va participa la Sfanta Liturghie de la Catedrala catolica "Sfantul Iosif", unde va rosti o omilie. Sfanta Liturghie de la Catedrala "Sfantul Iosif", la care reprezentantii Bisericii Romano-Catolice si Greco-Catolice au estimat participarea a peste 25.000 de credinciosi, va dura o ora si 20 de minute.

Accesul pelerinilor in zona Catedralei "Sfantul Iosif"

Potrivit organizatorilor, vesmintele purtate de Papa Francisc si prelatii romani prezenti la Sfanta Liturghie de la Catedrala "Sfantul Iosif", cu un design special, agreat de Comitetul Liturgic de Organizare, au fost realizate in Polonia si sunt deja la Bucuresti.

Accesul pelerinilor in zona Catedralei "Sfantul Iosif" se va putea face vineri intre orele 12,30 - 16,30, iar in zona Pietei Revolutiei accesul va fi permis pana la ora 17,30.

Pelerinii vor trebui sa aiba asupra lor un act de identitate valabil si sa fie imbracati intr-o tinuta decenta, scrie Agerpres.

Este interzisa participarea la eveniment cu bauturi alcoolice, obiecte contondente sau cu animale.

Odata intrati in zonele special amenajate, pelerinii vor avea acces permanent la toalete, cosuri de gunoi, puncte de prim ajutor si alimentare cu apa, fiind permise gustarile la pachet si apa, in cantitati rezonabile.

Un numar de 300 de voluntari, care vor purta tricouri galbene, inscriptionate cu sloganul "Sunt voluntarul Papei Francisc", ii vor indruma si ajuta pe cei 25.000 de pelerini inscrisi pentru eveniment. Acestia vor primi un saculet de culoare galbena in care vor regasi o sapca, o pelerina pentru ploaie, un stegulet care va avea imprimat pe o parte steagul Vaticanului, iar pe alta drapelul Romaniei, materiale informative, brosuri cu textele si cantarile liturgice si un rozariu.

Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti va pune la dispozitie si scaune dedicate special spovadei si impartasirii pelerinilor.

Conform organizatorilor, in Capitala vor fi montate 15 ecrane de diferite dimensiuni, doua urmand a fi puse la dispozitie de Primaria Generala a Capitalei. Prin intermediul acestora vor fi transmise in direct momentele vizitei Papei si un program artistic organizat de Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti, la care isi dau concursul Corurile Madrigal si Cantus Mundi, Orchestra Simfonica Bucuresti si cantareata Monica Anghel.

In zona Catedralei "Sfantul Iosif" si in Piata Ateneului vor exista doua scene de mici dimensiuni unde se vor desfasura momente artistice. Totodata, organizatorii au anuntat amenajarea unor zone speciale, dedicate persoanelor cu dizabilitati si familiilor cu copii mici, acestea din urma in zona Ateneului.

Vizita de stat, pastorala si ecumenica a Papei Francisc in Romania se va desfasura de vineri pana duminica.

Suveranul Pontif se va afla vineri la Bucuresti, sambata la Sumuleu Ciuc si la Iasi, iar duminica la Blaj.

Papa Francisc este al doilea Suveran Pontif care vine in Romania, dupa Papa Ioan Paul al II-lea, care a efectuat o vizita istorica la Bucuresti in luna mai 1999.