Ministerul Apelor si Padurilor a aprobat impuscarea a circa 440.000 de ciocarlii in sezonul de vanatoare mai 2019-mai 2020, potrivit unui Ordin aprobat recent de ministrul Ioan Denes si publicat in Monitorul Oficial pe 14 mai.



"Cotele de vanatoare pentru ciocarlie nu au crescut, au scazut in acest an fata de anul trecut. Noi ceea ce am spus din 2015 spunem si acum, nu suntem de acord sa se vaneze ciocarlia. Cine vaneaza ciocarlie in Romania este braconier pentru ca nu poti sa distingi ciocarlia in zbor, deci omoara si alte pasari si face braconaj. Apoi, vanatoarea de ciocarlie in Romania a fost intotdeauna o afacere, este permisa pentru straini, ei vin sa vaneze ciocarlia aici, cei de la minister sunt multumiti fiindca asta aduce bani, la fel si cei care organizeaza partide de vanatoare. Suntem singura tara din partea asta de UE care mai permite asa ceva. Alte tari au traditie, Romania nu are traditie in asa ceva. Pana in 1996 nu s-a vanat ciocarlie, din '96 s-a vanat pana 2006, apoi s-a reluat, iar din 2015 au inceput sa mai scada cotele", a explicat Ovidiu Bufnila, purtatorul de cuvant al SOR, pentru HotNews.ro.

Ciocarlia de camp se mai vaneaza doar in sase tari din UE, printre care si Romania.