Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu-Buica, propune constituirea unui grup de lucru interinstitutional care sa gaseasca solutii de eficientizare a proceselor electorale, in vederea introducerii votului electronic si/sau prin corespondenta pana la alegerile prezidentiale din acest an



"In data de 29 mai 2019, ora 10:00, la sediul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a avut loc, sub conducerea presedintelui Autoritatii, Constantin-Florin Mituletu-Buica, ultima intalnire cu reprezentantii institutiilor nationale cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor, asigurarea securitatii cibernetice si protectia datelor cu caracter personal, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Recomandarii Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018 privind retelele de cooperare in domeniul alegerilor, transparenta online si preventia incidentelor de securitate cibernetica si combaterea campaniilor de dezinformare in contextul alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019. (...)

Presedintele AEP a propus initierea, in cel mai scurt timp posibil, a unui grup de lucru interinstitutional care sa pastreze aceeasi structura si care sa vizeze identificarea solutiilor de eficientizare a proceselor electorale, in vederea introducerii votului electronic si/sau prin corespondenta pana la alegerile prezidentiale din acest an si a eliminarii din sectiile de votare a listelor electorale tiparite", a transmis AEP, intr-un comunicat de presa, potrivit Digi24.

La discutii au participat reprezentanti ai AEP, reprezentanti ai Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), Centrul National Cyberint (CNC) si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).