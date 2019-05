Meteorologii au emis, joi, o avertizare Cod galben de furtuni, valabila pana vineri dimineata in aproape toate regiunile tarii si au prelungit informarea de vreme rea pana luni dimineata.



Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in perioada 30 mai, ora 12:00 - 31 mai, ora 3:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Maramures, Moldova, Transilvania, local in Muntenia si Dobrogea, precum si in zonele de deal si de munte. Aceasta se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii si averse torentiale. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40 - 50 l/mp.

Sunt afectate de atentionarea ANM 37 de judete, unele total, iar altele doar partial

De asemenea, meteorologii au prelungit pana luni, 3 iunie, informarea de vreme rea valabila la nivelul intregii tari.

Astfel, in intervalul 30 mai, ora 10:00 - 3 iunie, ora 10:00, instabilitatea atmosferica va fi accentuata, joi, 30 mai, indeosebi in regiunile nordice, centrale si estice, apoi in majoritatea regiunilor. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15 - 25 l/mp, iar pe arii restranse 35 - 50 l/mp.

ANM mentioneaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza atentionarile emise.