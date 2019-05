Romanii din diaspora care nu au reusit sa voteze fac plangeri la Comisia Europeana pentru ca li s-a incalcat dreptul de a alege.



Doua tinere din Romania care lucreaza la Bruxelles au depus deja plangere, completand un formular pe site-ul Comisiei Europene. Una dintre ele a povestit pentru Digi 24 cum a trait ziua votului pentru Parlamentul European.

"Colega mea mi-a spus, «uite, eu am facut plangere», nici nu stiam ca exista. Am zis, «wow, da-mi si mie», am facut si eu si apoi am incercat sa imprastii asta peste tot, si pe Facebook, si cu oamenii cu care am stat la coada patru, cinci ore", a povestit Corina Farcas, potrivit Adevarul.ro.

Tanata stabilita in Belgia a mentionat ca prin plangerea depusa vrea sa traga un semnal de alarma, iar cei vinovati pentru modul in care au fost organizate alegerile in diaspora sa fie trasi la raspundere.

"Guvernul Romaniei, ca unitate, e de vina. Este evident ca nu au vrut, desi opozitia le-a cerut sa prelungeasca programul, nu au vrut. Eu nu ma astept prin solicitarea pe care am facut-o chiar sa primesc un raspuns sau sa se rezolve ceva concret, dar vrem sa tragem un semnal de alarma, macar reporterii sunt foarte interesati ca noi am stat la coada sa votam, pe cand cetatenii celorlalte state europene nu au stat la coada", a declarat Corina Farcas.