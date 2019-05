Candidatul independent la alegerile europarlamentare, George Simion, anunta ca va depune joi, la ora 13:00, doua plangeri la sediul DNA, vizand infractiuni legate de coruperea alegatorilor la scrutinul de duminica.



Cererea se refera la infractiunile legate de coruperea alegatorilor la scrutinul de duminica, 26 mai, si vicierea rezultatelor, informeaza Mediafax.

George Simion sustine ca are detine dovezi clare conform carora voturile au fost fraudate, atat in judetele tarii, cat si in diaspora.

George Simion a candidat independent la alegerile europarlamentare sub sloganul ,,Romania Mare in Europa’’, acumuland aproximativ 116.000 de voturi.