Barbatii ale caror mame s-au confruntat cu evenimente stresante in prima parte a sarcinii au, in medie, o calitate inferioara a spermei si un nivel mai mic de testosteron, conform unui studiu publicat joi si citat de AFP.



Dintre cei 643 de tineri australieni cu varsta de 20 de ani studiati, cei ale caror mame au cunoscut "cel putin trei evenimente de viata stresanta", precum divort, doliu sau pierderea locului de munca in timpul primelor 18 saptamani de sarcina, prezentau, in medie, cu 36% mai putini spermatozoizi, iar acestia din urma erau cu 12% mai putin mobili, se arata in studiul publicat in jurnalul specializat Human Reproduction, scrie Agerpres.

De asemenea, nivelul lor de testosteron era cu 11% mai redus comparativ cu cei ale caror mame nu fusesera supuse la evenimente stresante.

Cercetatorii nu au observat nicio diferenta semnificativa in cazul in care astfel de evenimente intervin in timpul ultimului trimestru de sarcina.

Expunerea materna la evenimentele de viata stresante la debutul sarcinii - efecte secundare semnificative

Aceasta cercetare nu prezinta o legatura de cauzalitate. Ea sugereaza, insa, ca ''expunerea materna la evenimentele de viata stresante la debutul sarcinii - o perioada sensibila pentru dezvoltarea organelor de reproducere masculine - ar putea avea efecte secundare semnificative pe durata vietii asupra fertilitatii masculine'', dupa cum a subliniat Roger Hart, profesor de medicina reproductiva la Universitatea din Australia de Vest, cel care a condus studiul.

Desi este putin probabil ca stresul la inceputul sarcinii sa fie singura cauza a infertilitatii, el ar putea contribui la cresterea acestui risc, alaturi de alti factori precum fumatul, consumul de alcool, diabetul, obezitatea si, probabil, expunerea la disruptori endocrini, a adaugat Hart.

Studiile efectuate pe rozatoare sustin ipoteza potrivit careia stresul antreneaza o reducere a nivelului de testosteron la fat, dupa cum a comentat Richard Sharpe, profesor onorific la Centrul de Medicina Reproductiva de la Universitatea din Edinburgh (Scotia), care nu a participat la aceasta cercetare.

Mai multe studii au evidentiat in ultimii ani o reducere a calitatii spermei barbatilor de origine europeana.

O analiza publicata in 2017, implicand 43.000 de persoane, a evidentiat de asemenea o reducere cu aproape 50% a concentratiei de spermatozoizi la aceasta populatie in cursul ultimilor 40 de ani, pana la un nivel care se incadreaza totusi in intervalul ''normal'', stabilit de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

In America de Sud, Asia si Africa nu a fost observata o scadere semnificativa a calitatii spermei.