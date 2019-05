Vara se apropie mirosind a soare si a distractie, iar sufletele ni se umplu de fericire la simplul gand ca peste numai cateva luni ne vom rasfata la soare si singura noastra grija va fi aceea daca am aplicat suficienta crema de protectie solara.





Sandalele gladiator fac parte din tabloul plin de veselie al verii! Sunt cool, sunt lejere si arata la fel de fabulos si in varianta cu toc, dar si in cea fara. Sigur detii cel putin o pereche din aceste minunatii in dulapul cu pantofi, iar daca nu, iti spunem noi de unde sa le cumperi. De asemenea, venim si cu cele mai bune sugestii de purtare. Descopera-le in randurile de mai jos!

Tinute boeme

Sandalele gladiator sunt inspirate de incaltamintea purtata de romani si au fost astfel denumite dupa luptatorii care isi dadeau viata in arena cu scopul de a distra marile mase ale populatiei. Dincolo de originea lor sordida, sandalele gladiator au pastrat insa, in mare, look-ul practic si comod, cu curelusele de piele care confera stabilitate piciorului. Nu le vei purta la lupte, cel mai probabil, dar cu siguranta iti vor fi de folos in jungla orasului.

Acestea sunt variantele clasice de sandale gladiator. Moda adora sa se joace si sa reinterpreteze, insa, asa ca unele dintre cele mai fresh modele de sandale gladiator sunt decorate cu ciucuri colorati, departe de ceea ce ar fi purtat razboinicii Colosseumului: aceste accesorii sunt perfecte pentru a forma o tinuta boema minunata.

Completeaza cu rochii de dantela sau acoperite de broderie, cu macrameuri sau blugi largi, boho si topuri crosetate. Esarfele dau acel aer nonsalant, de fashionista care nu are nicio grija pe lume, iar tatuajele pline de simboluri trebuie neaparat afisate. E una dintre tinutele preferate ale verii!

Sursa foto: IStock

Look minimalist

De data aceasta, ne mutam la sandalele gladiator clasice, cu un aspect cat mai traditional. Fie ca optezi sau nu pentru tocuri, asigura-te ca sandalele sunt din piele sau din imitatie de piele, dar de calitate, in tonuri de pamant si cu un format practic. Evita sandalele gladiator foarte inalte, ale caror cureluse urca pana la genunchi, deoarece nu se preteaza pentru un look minimalist.

Tinuta noastra preferata este formata dintr-o pereche de sandale gladiator aurii, purtata alaturi de pantaloni slim, confortabili si o camasa sau un pulover. Irizatiile si stralucirea acestui outfit scot designul minimalist din aria de confort. La fel de bine poti miza pe o pereche de pantaloni paperbag sau pe o rochie-vesta sau sacou.

Sursa foto: IStock

Oufit military

Incheiem galeria celor 3 look-uri in care iti propunem sa integrezi sandalele gladiator in acest an cu outfit-urile military. Vei spune ca e usor si asa si pare, la prima vedere. Pana la urma, accesoriile noastre vedeta de azi detin ele insele o tenta razboinica, ceea ce le face perfecte pentru a fi protagoniste ale acestui tip de outfit.

Suntem insa in 2019 si moda e mult mai complexa, asa ca iti propunem sa te tii departe de asocierile mult prea evidente. Daca vei combina sandalele gladiator cu imprimeul ce camuflaj, atunci asigura-te ca modelul sandalelor e unul glam, auriu si fin. Outfitul nostru perfect este compus dintr-o salopeta utilitara in tonuri de kaki si sandale gladiator cu toc: emana vibratii military stapanite si perfect racordate la moda din 2019.

Ai modele frumoase la sandale de dama potrivite pentru outfiturile de mai sus in mediul online! Ne plac mult sandalele gladiator Ivette, care se vor dovedi o achizitie pe care nu ai cum sa o regreti!



Sursa foto: Dasha / Sandale maro din piele naturala Ivette

Sandalele gladiator intra in componenta celor mai hot tinute ale verii 2019! Abordeaza stilurile boem, minimalist sau army, dar adapteaza si propriilor preferinte si imbina confortul acestui tip de accesorii cu stralucirea celor mai noi tendinte!