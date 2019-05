Mai este foarte putin timp pana la Ziua Copiilor, iar daca nu ati reusit inca sa luati cadouri pentru cei mici, avem noi cateva recomandari care ar putea sa-i bucure.



Dacă aveți acasă un pici pasionat de curse și trenulețe, ați putea să-i faci cadou de ziua copilului o pistă dublă, cu un traseu pentru mașini și trenuleț. Componentele individuale vor construi o pistă cu rotiri ascuțite, colțuri, secțiuni drepte, toate pentru a face distracția micuțului mai atractivă. Setul are 2 joncțiuni fără traversare și 2 bucle. Mașinuța de jucărie este echipată cu LED-uri care adaugă farmecul în timp ce se joacă. Circuitul electric pentru mașini și trenuleț poate fi cumpărat de aici, chiar cu o reducere de 52%

Cadouri de Ziua Copiilor

Pentru părinții care sunt în căutarea unui cadou de 1 iunie pentru un copil cu vârsta cuprinsă între 4-7 ani, recomandăm această bicicletă pentru copii. Este o bicicletă unisex, pentru fete și băieți. Vine dotată cu suport cu roți ajutătoare și accesorizată cu bidonas cu suport și prindere pe ghidon și sonerie, o bucurie în plus pentru cei mici. Sistemul de frânare se acționează foarte ușor chiar și pentru cei care au abia 4 ani împliniți. Bicicleta pentru copii este dotată cu roți ajutătoare late, din cauciuc, care nu fac zgomot la rulare, ca cele din plastic simplu. Bicicleta poate fi cumpărată de aici.

Tot din categoria produselor de mobilitate este și această trotinetă, pe care o puteți lua cadou de ziua copiilor. Trotineta reglabilă Action ONE cu 3 roți asigură stabilitate sporită, fiind recomandată copiilor cu vârstă de peste 3 ani. Roțile din față ale trotinetei sunt luminoase. Dispozitivul folosește ultima tehnologie, astfel încât nu trebuie răsucit mânerul pentru a schimba direcția, virarea făcându-se prin balans, ceea ce conferă o stabilitate și o manevrabilitate mai sigură. Mânerul poate fi reglat în funcție de înălțime. Dacă te-ai decis să o faci cadou de 1 iunie, o poți comanda de aici.

Cadou educativ pentru bebeluși

Unii blamează tehnologia că ar fura din copilărie, dar dacă este folosită în beneficiul celui mic, îl poate ajuta să învețe într-un mod atractiv. Fisher Price este o tabletă educativă în limba română pentru bebeluși care îi învață literele, primele cuvinte, animalele și multe altele. Oferă posibilitatea de a selecta etapa de dezvoltare cea mai potrivită pentru copil. Există o varietate de cântece, fraze și sunete adecvate din punctul de vedere al dezvoltării, în cele trei nivele de joacă. Tableta pentru copii poate fi cumpărată de aici.

Cadou de 1 iunie pentru adolescenți

Pentru copiii mai mari, cei cu vârsta de peste 14 ani, ați putea alege o dronă, ca să aibă spațiul sub control. Mini Drona iDrive are o autonomie de aproximativ 6 minute, circuit cu dublă protecție împotriva supraîncărcării și sistem inteligent de încărcare. Telecomanda cu antenă specială funcționează pe o frecvență de 2,4 GHz, pentru un control eficient la distanță mare, circa 120m. Drona pentru copii este prevăzută cu un sistem de încărcare rapidă și port micro USB pentru încărcare. Are protecție pentru elice, pentru a-i asigura protecția utilizatorului. Drona pentru copii se găsește aici.