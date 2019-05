O perioada de somn sub sapte ore sau care depaseste noua ore poate avea un efect negativ asupra performantelor cognitive ale unei persoane, precum memoria vizuala si timpul de reactie, conform unui studiu publicat de University College London (UCL), citat de Xinhua.



O echipa de oameni de stiinta de la UCL a analizat date prelevate de la aproape 400.000 de participanti inregistrati in baza de date UK Biobank dar si in initiativa "International Genomics of Alzheimer's Project", in incercarea de a identifica o posibila asociere intre somn si functia cognitiva si dementa, scrie Agerpres.

Cercetatorii au descoperit ca persoanele care dormeau mai putin de sapte ore faceau mai multe erori (5%) in cadrul unui test de memorie vizuala, iar cele care dormeau peste noua ore greseau chiar mai mult (9% ) la acest test.

"Am recomanda ca majoritatea adultilor sanatosi sa urmeze recomandarea (de somn) intre sapte si noua ore", a declarat doctor Victoria Garfield de la UCL, unul dintre autorii studiului.

"In mare, studiul nostru subliniaza importanta duratei somnului in relatie cu functia cognitiva. Acest lucru sugereaza ca imbunatatirea obiceiurilor de somn ar putea fi benefice pentru sanatatea cognitiva", a notat un alt participant la cercetare, Albert Henry, din cadrul aceleiasi universitati.

Pentru analizarea asocierii dintre somnul insuficient sau excesiv si dementa este nevoie de mai multe studii, au notat oamenii de stiinta.