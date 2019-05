Politistii vasluieni au deschis dosar penal pentru falsificarea documentelor si evidentelor electorale, dupa ce, in comuna Deleni, listele electorale au fost scoase dintr-o sectie de votare si duse la cetateni din comuna sub pretextul ca acestia ar fi votat, dar au uitat sa semneze.



"Am fost sesizati ca, pe raza comunei Deleni, doua persoane merg cu listele electorale la locuintele unor cetateni, acestia fiind pusi sa semneze. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de falsificare a documentelor si evidentelor electorale. Se continua cercetarile pentru a stabili situatia de fapt, in vederea luarii masurile legale", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, pentru Agerpres.

Pedeapsa pentru falsificarea documentelor si evidentelor electorale este de cinci ani de inchisoare, potrivit articolului 391 din Codul Penal.