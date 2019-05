Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana a afirmat miercuri ca ramane fidel social-democratiei si incurajeaza ''nevoia PSD de a depasi o perioada grea'', dar deocamdata nu doreste sa revina in ''politica militanta''.



"Inima mea va ramane intotdeauna fidela social democratiei, ideilor progresiste si valorilor democratice europene. Inteleg si incurajez nevoia PSD de a depasi o perioada grea care, netratata cu curaj si responsabilitate, are potentialul de a pune sub semnul intrebarii soarta acestui mare partid romanesc. Raman alaturi de fostii mei colegi si colege, insa planurile mele imediate nu includ revenirea in politica militanta", a precizat Geoana pe Facebook.

Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a declarat ca toti oamenii de buna-credinta care doresc sa vina sau sa revina in Partidul Social Democrat "vor fi intotdeauna bineveniti".

"V-am spus un lucru, faptul ca vrem sa deschidem larg portile si cei care vor sa vina alaturi de noi vor fi intotdeauna bineveniti. Bineinteles ca si Mircea Geoana si alti colegi care vor sa vina alaturi de PSD vor avea... Eu imi doresc ca toti oamenii de buna-credinta (sa revina - n.r.) care, chiar daca au plecat din varii motive, sufletul lor a ramas alaturi de PSD", a declarat Viorica Dancila, miercuri, la Parlament, intrebata daca fostul presedinte al social-democratilor Mircea Geoana ar putea "sa fie recuperat de PSD".