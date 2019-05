Cantaretul Adrian Despot considera ca un "consum excesiv de politica ne transforma in animale" si ii indeamna pe romani sa nu se bucure de tragedia altuia, facand referire la condamnarea lui Liviu Dragnea.



"Stiti cum e cand nu mai poti sa te tii si trebuie s-o faci? Ei bine, in situatia asta sunt eu acum. Si am s-o fac, chiar daca impotriva vantului.

Dragilor, consumul excesiv de politica ne transforma in animale. Ajungem sa ne uram intre noi, sa vrem sange, razbunare si chiar moarte. Evolutia noastra sta in trecerea de la regnul animal la cel spiritual. Nu hraniti fiara din voi, n-o activati. Nu va bucurati de tragedia altuia. Puneti fiara la somn si ganditi-va cum sa fiti mai buni unii cu ceilalti, nu la ce sapun au la Rahova. Omul si-a primit pedeapsa, now step away from the body (expresie tradusa prin "acum indepartati-va de cadavru"). Hai sus, la lumina! Am terminat, trag fermoarul", a scris Adrian Despot pe Facebook.