Folosirea telefoanelor mobile in timpul unei vizite la supermarket determina cresterea in medie cu 41% a sumei cheltuite, este concluzia unei cercetari preluate joi de Press Association.



Cercetarea, realizata de Universitate din Bath, a constatat ca persoanele care fac cumparaturi se deplaseaza prin magazine intr-un ritm mai lent atunci când utilizeaza telefoanele mobile pentru mesaje, retele de socializare sau apeluri.

Acestia petrec mai mult timp printre rafturi si descopera produse suplimentare cu fiecare secunda pe care o petrec pe telefonul mobil, fapt care se reflecta in cheltuirea unei sume suplimentare.

Clientii participanti la primul studiu din cadrul cercetarii au adaugat cu 45% mai multe produse in cosul de cumparaturi pe când foloseau telefonul mobil, in timp ce persoanele participante la un al doilea studiu au adaugat cu 58% mai multe produse.

O cauza posibila ar fi aceea ca utilizarea telefonului mobil are efectul de a-i distrage pe oameni de la lista de cumparaturi planificata si de la asa numitul comportament ''pe pilot automat'', in care clientii urmeaza drumul obisnuit catre produsele achizitionate frecvent.

Cu cat timpul petrecut pe telefon e mai mare, cu atat se inmultesc si cumparaturile

Vizionarea unui numar mai mare de obiecte le poate readuce in memorie necesitatea reimprospatarii stocurilor pentru anumite produse sau pur si simplu ii inspira sa faca achizitii suplimentare.

"Magazinele isi faceau griji ca nu cumva clientii sa fie distrasi de la a cheltui bani atunci când folosesc telefoanele mobile, asa ca am fost uimiti sa constatam efectul opus", a spus Carl-Philip Ahlbom, de la Universitatea din Bath.

"Descoperirile au fost foarte clare - cu cât timpul petrecut pe telefon este mai mare, cu atât vei cheltui o suma mai mare. Asa ca, daca vrei sa te incadrezi in buget, lasa telefonul deoparte. Nu telefonul propriu-zis determina mai multe cumparaturi, ci efectul acestuia asupra capacitatii noastre de concentrare.

Pe de alta parte, nu este neaparat un lucru rau pentru cumparatori. O vizita mai lunga si mai pitoreasca prin magazine iti poate aduce aminte de produse de care ai uitat ca ai nevoie sau poti descoperi produse care sa iti permita realizarea unui meniu mai inspirat.

Cumparatorii actioneaza conform unor obisnuinte, cei mai multi dintre noi diversificam lista de cumparaturi cu mai putin de 150 de produse anual, asa ca am putea sa-i multumim telefonului mobil ca improspateaza un pic lucrurile", a mai spus cercetatorul.

In primul studiu, 294 de persoane, cu vârste cuprinse intre 18 si 73 de ani, au mers la cumparaturi in patru supermarketuri din Suedia purtând ochelari pentru detectarea elementelor de mediu catre care purtatorul isi indreapta privirea.

Cercetatorii au cuantificat timpul petrecut in magazin, de câte ori acestia ''s-au fixat'' asupra unui produs sau eticheta de pret, traiectoria clientului, daca au folosit telefonul mobil si pentru cât timp.

Bonurile de la casele de marcat au fost folosite pentru evaluarea sumelor cheltuite.

Rezultatele au aratat ca folosirea telefonului mobil creste timpul total petrecut in magazin, lucru concretizat in mai multe obiecte cumparate.

Duce totodata la cresterea atentiei pe care clientii o acorda produselor de pe rafturi si ii distrage de la deprinderile obisnuite.

In acest studiu, cumparatorii care au folosit telefonul mobil au cheltuit in medie 414,40 coroane suedeze (SEK), adica 33,73 lire sterline, in comparatie cu o suma medie de 293, 83 SEK (23,91 lire sterline) pentru cei care nu au folosit telefonul mobil.

Acestia au achizitionat in medie 20,61 de produse, in comparatie cu 14,24 si au petrecut 17,39 minute, fata de 12,80.

In cel de-al doilea studiu, 117 clienti, cu vârste intre 19 si 80 de ani, aflati la doua magazine, au fost rugati sa se comporte in magazin asa cum fac de obicei si sa poarte ochelarii care inregistreaza elementele urmarite cu privirea.

Cei care au apelat la telefonul mobil l-au utilizat in medie 4,82% din timpul total petrecut in magazin.

La fel ca in cazul primului studiu, clientii care utilizat telefonul mobil au petrecut mai mult timp in magazin, ceea ce a dus la mai multe cumparaturi si la o analiza mai atenta a produselor de la raft.

Acest al doilea studiu a constatat ca persoanele care au utilizat telefonul mobil au cheltuit in medie 444,28 SEK (36,16 lire sterline) pentru a achizitiona 20,85 obiecte, in comparatie cu 314,37 SEK (25,59 lire sterline) cheltuite pentru 13,22 produse achizitionate de cei care nu au folosit telefonul.

Cei care au folosit telefonul au stat in magazin in medie 15,37 minute, in comparatie cu cei care nu au folosit dispozitivul mobil, care au petrecut 10,92 minute.

Cercetatorii sunt de parere ca rezultatele vor fi similare si pentru alte experiente de cumparare, cum ar fi magazinele de imbracaminte cu preturi mici sau medii. (Sursa: Agerpres)