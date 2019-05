Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a stabilit, astazi, numirea lui Carmen Mihalcescu in functia de presedinte interimar al acestui for legislativ.



Carmen-Ileana Mihalcescu s-a nascut la 14 mai 1970, la Bucuresti, potrivit cdep.ro.

Din 1994, este licentiata in stiinte juridice. In 2002, a urmat cursuri la Colegiul National de Aparare, iar in 2003 a obtinut un master in management politic la Institutul social-democrat "Ovidiu Sincai".

A lucrat ca:



redactor la "Jurnalul national" (1993-1995),



reporter al Antenei 1 (1995-1997),



expert parlamentar minoritate (1997-1999),



cercetator juridic ARED (1999).



Intre 1999 si 2001 a fost consilier la cabinetul vicepresedintelui Camerei Deputatilor.



In 2007, a devenit notar public.

A fost secretar executiv al Tineretului Social Democrat (1999-2001), secretar executiv PSD (2006-2009), vicepresedinte PSD Buzau (2010-2012).

In legislatura 2000-2004, a fost deputat PSD de Bacau. A facut parte, in diferite perioade, din Comisia juridica, de disciplina si imunitati, din Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati si din Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa. Din martie 2003, a fost membru al Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeana, informeaza Agerpres.

Deputat PSD de Buzau intre 2008-2012 si membru in Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, Comisia juridica, de disciplina si imunitati, Comisia pentru politica externa.

Intre 2012 si 2016, a fost deputat PSD de Dâmbovita. Pâna in septembrie 2014, a fost vicelider al Grupului parlamentar al PSD. Din februarie 2014, a fost presedintele Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, pâna atunci fiind membru in Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului.

In 2016, a fost aleasa deputat PSD de Bucuresti. Din februarie 2017, este vicepresedinte al Biroului Permanent al Camerei. Face parte din Comisia pentru mediu si echilibru ecologic.