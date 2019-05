Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o noua atentionare Cod galben de vreme instabila, de data aceasta valabila pâna in dimineata zilei de miercuri, in mai mult de jumatate din tara.



De asemenea, meteorologii au prelungit pâna pe data de 1 iunie informarea de vreme rea, la nivelul intregii tari.

Potrivit sursei citate, in intervalul 28 mai, ora 14:00 - 29 mai, ora 2:00, va fi valabil Codul galben pe durata caruia vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Maramures, Oltenia, Transilvania, nordul Munteniei, precum si in nord-vestul Moldovei. Aceasta se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii si averse torentiale. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40 - 50 l/mp, scrie Agerpres.

Prognoza ANM releva, totodata, ca, pâna pe 1 iunie, la ora 10:00, temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata, marti (28 mai) si miercuri (29 mai) indeosebi in regiunile vestice, sud-vestice, nordice si centrale, dar si in zonele de deal si de munte, apoi cu precadere in sudul, centrul, estul si nordul teritoriului.

Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vântului, vijelie si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15 - 25 l/mp, iar pe arii restrânse 35 - 50 l/mp.