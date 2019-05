Productivitatea este unul dintre cele mai importante beneficii ale cafelei, asa ca noi avem cateva sugestii de espressoare si cafetiere la preturi mici pentru productivitate mare, pe care le poti cumpara pentru casa ori birou, daca esti antreprenor.



Cu toții avem cel puțin un prieten care spune că nu funcționează bine până la prima cafea. Dacă chiar tu te numeri printre aceștia, avem pentru tine câteva recomandări de espressoare și cafetiere la prețuri mici pentru productivitate mare.

Espressoare la reducere

Espressorul Bosch Tassimo Suny oferă băuturi preparate complet automat printr-o singură atingere de buton, datorită tehnologiei Intellibrew. Înălțimea suportului pentru ceașcă poate fi reglată pentru cești mici, medii și mari. Pentru cănile foarte mari sau de de călătorie, suportul poate fi îndepărtat complet. Esspressorul nu are funcție de încălzire, astfel că poți prepara băutură instantaneu. Rezervorul de apă are o capacitate de 0,8 litri. Espressorul are o reducere de 45% poate fi găsit aici.

Espressorul de cafea DeLonghi are un port-filtru cremă potrivit pentru cafea măcinată și pods. Sistemul Cappuccino mixează abur, aer și lapte producând o spumă cremoasă, bogată, pentru un cappuccino veritabil. Aparatul are dispozitiv Crema Disco pentru una sau două cești - 2 filtre separate cu dispozitiv Crema. Este echipată cu emisie de aburi reglabilă. Tăvița este detașabilă, are sistem anti-picurare și tasator de cafea încorporat. Aparatul este redus cu 56% și poate fi cumpărat de aici.

Cafetiere la prețuri mici

Cafetiera Philips Daily Collection are o putere de 1000 W, capacitate 1,2 litri, cronometru presetabil, oprire automată și indicator nivel apă. Vasul din oțel este foarte durabil și rezistent. Sistemul anti-picurare permite să întrerupi prepararea oricând dorești să torni o ceașcă de cafea.

Philips a dezvoltat un indicator inovator, care permite să urmărești cu ușurință numărul de cești de apă adăugate în rezervor. Cafetiera are un cronometru integrat, astfel că setezi ora și te trezești în mirosul cafelei proaspăt preparate. Chiar dacă ai uitat să oprești aparatul de cafea, acesta se oprește automat după 2 ore. Cafetiera se găsește aici, la un preț redus.

Cafetiera Star-Light permite să programezi procesul de finalizare a cafelei, astfel încât aceasta să fie deja preparată în momentul în care te trezești. Cu o capacitate de 1,5 litri, cafetiera digitală este suficient de încăpătoare pentru a realiza cu o singură reumplere a recipientului de apă, ceea ce înseamnă 3-5 cești de cafea, în funcție de dimensiunea acestora. Display-ul cafetierei digital este ușor de utilizat și facilitează prepararea cafelei. Cumpără aparatul de cafea la jumătate de preț de aici.

Heinner Savory este o altă cafetieră pe care o găsești acum la preț redus. Aparatul oferă control electronic cu afișaj LCD, care îți permite să setezi simplu și rapid funcțiile sale. Timerul permite pornirea întârziată a aparatului și poți programa ora la care vrei să fie gata cafeaua. Capacitatea de 1,5 litri a cafetierei este suficientă pentru 15 cești de cafea. Și această cafetieră are o reducere de peste 50% și se poate comanda aici.