Echipele care au ajuns in etapa finala a competitiei Cupa Tymbark Junior s-au intrecut pentru marele titlu de campioni la Cumpana, judetul Constanta. 384 de elevi formand 32 de echipe, fete și baieți, cu varste cuprinse intre 8 si 12 ani, au jucat fotbal cu pasiune si curaj, iar la final, echipe din Bucuresti, Timisoara, Pitesti si Cluj Napoca au urcat pe cea mai înalta treapta a podiumului.



Pentru mulți dintre copiii prezenți la Cumpana, Finala Cupei Tymbark Junior a fost mai mult decat o oportunitate excelenta pentru a-si arata talentul la fotbal. Complexul sportiv aflat pe litoral le-a oferit multor copii posibilitatea de a vedea pentru prima data marea si de a se bucura de o experienta deosebita pe care o vor pastra cu siguranta in amintire pentru tot restul vietii.

Sosiți la Cumpana, județul Constanța, din toate colțurile țării, micii fotbaliști au disputat pe 24 mai meciurile din faza grupelor, pe 25 mai semifinalele și partidele pentru locurile 5-6 și 7-8, iar pe 26 mai finalele mici și mari, la fiecare categorie de vârstă, U10 și U12. Copiii s-au întrecut ca adevărați sportivi, urmând strategii, strângând din dinți la mici accidentări și bucurându-se intens la fiecare gol înscris.

Cupa Tymbark Junior, întrecere la fotbal adresată elevilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, fete și băieți, se află la a treia ediție. După doi ani în care numărul de elevi înscriși în competiție a depășit toate așteptările (122.691 elevi în anul competițional 2016-2017 și 124.759 elevi în 2017-2018), cel de-al 3-lea an al competiției a adus o nouă surpriză plăcută organizatorilor: 131.580 de elevi din toată țara s-au înscris la start cu dorința de a deveni campioni ai Cupei Tymbark Junior.

Competiția Cupa Tymbark Junior se desfășoară anual, în cinci etape: etapa pe școală, pe localitate, etapa județeană, zonală și finală. Întrecerea are loc la nivel național și este organizată de Federația Română de Fotbal în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Partenerul oficial al competiției este Maspex Romania prin brandul Tymbark.

Marii învingători ai acestei ediții a Cupei Tymbark Junior sunt:

U10 FETE:



Scoala nr. 113 Sector 4 Bucuresti



Scoala Nasturelu - Teleorman



Liceul „Nicolae Balcescu” Cluj-Napoca



U10 BAIETI:



Scoala nr. 27 Timisoara



Colegiul National „Octavian Goga” Marghita - Bihor



Scoala Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanta\



U12 FETE:



Scoala „Tudor Vladimirescu” Pitesti



Scoala „Miron Costin” Suceava



Scoala Nr. 6 Drobeta-Turnu Severin



U12 BAIETI:







Scoala „Ion Agarbiceanu” Cluj-Napoca



Scoala „Anghel Saligny” Focsani



LPS Botosani







„Ne-am bucurat ca am reusit la aceasta editie sa fixam un nou record in ce priveste numarul de participanti in competitie si pentru ca, in urma feedback-ului primit de la echipe si parinti, Cupa Tymbark Junior creste de la an la an, valoric si prin prisma standardului organizatoric. Pentru FRF, viitorul copiilor nostri in fotbal si in societate, prin valorile si formarea pe care o confera fotbalul, reprezinta obiective esentiale”, a declarat presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu.

Participantii la Cupa Tymbark Junior au jucat, si la aceasta editie, cu multa hotarare. Multi dintre ei s-au remarcat prin pase inspirate, driblinguri realizate cu talent.

„Ii felicitam pe toti elevii care au participat si la aceasta editie si le promitem ca proiectul va continua. Felicitam, de asemenea, profesorii implicati. Stim ca muncesc mult cu micii fotbalisti, ii apreciem si ii respectam pentru acest lucru. Ii invit de pe acum sa se inscrie la urmatoarea editie 2019-2020 pentru ca, pe langa rezultatele obtinute la Cupa Tymbark Junior, marele beneficiu al acestor copii este faptul ca fac miscare, ca practica un sport. Un aspect deosebit de important pentru sanatatea lor si care constituie o prioritate pentru compania noastra”, a declarat Grzegorz Grabowski, CEO Maspex Romania.

In Cupa Tymbark Junior se pot inscrie atat echipe de baieti, cat si echipe de fete, fiind structurati pe urmatoarele grupe de varsta: grupa de varsta U8, in care se pot inscrie elevii din clasele pregatitoare, a I-a si a II-a, grupa de varsta U10, in care se pot inscrie elevii din clasele a III-a si a IV-a si grupa de varsta U12, in care pot participa elevii din clasele a V-a si a VI-a.