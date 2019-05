Din Europa in Asia sau Africa, concentratiile de antibiotice identificate in anumite rauri din lume depasesc cu mult nivelurile acceptabile, avertizeaza un studiu prezentat luni si preluat de AFP.



O echipa de cercetatori de la Universitatea din York a analizat probe prelevate din 711 locuri, aflate in 72 de tari de pe sase continente, si a detectat cel putin unul dintre cele 14 antibiotice urmarite in 65% dintre esantioane, potrivit unui comunicat dat publicitatii de universitatea britanica, scrie Agerpres.

Oamenii de stiinta, care si-au prezentat luni descoperirile cu ocazia unui congres desfasurat la Helsinki, au comparat aceste esantioane cu nivelurile acceptabile stabilite de grupul din industria farmaceutica AMR Industry Alliance si care variaza in functie de substanta.

Potrivit constatarilor cercetarilor, metronidazolul, utilizat impotriva unor infectii la nivelul pielii sau cavitatii bucale, este antibioticul care depaseste cel mai mult nivelul acceptabil, cu concentratii de 300 de ori peste limita identificate intr-un rau din Bangladesh. Un nivel peste limita s-a inregistrat si in Tamisa.

Ciprofloxacina este, la randul sau, substanta care depaseste frecvent pragul de siguranta (in 51 dintre locurile analizate), in timp ce trimetoprimul, utilizat in tratamentul infectiilor urinare, este cel mai des identificat.

"Pana astazi, cercetarile referitoare la antibiotice au fost realizate in cea mai mare parte in Europa, America de Nord si China. De cele mai multe ori, luand in calcul un numar restrans de antibiotice", a comentat John Wilkinson.

Concentratiile de antibiotice - o problema mondiala

Potrivit acestui nou studiu, nivelurile acceptabile sunt depasite cel mai adesea in Asia si in Africa, dar celelalte continente nu sunt nici ele scutite, demonstrand ca este vorba despre o ''problema mondiala'', se mai spune in comunicat, precizandu-se ca locurile cu cele mai multe probleme se afla in Bangladesh, Kenya, Ghana, Pakistan si Nigeria.

Descoperite in anii '1920, antibioticele au salvat zeci de milioane de vieti luptand eficient impotriva unor afectiuni bacteriene precum pneumonia, tuberculoza sau meningita.

Dupa mai multe decenii insa, bacteriile au suferit mutatii care le-au facut rezistente la medicamente intr-o asemenea masura incat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca omenirea nu va mai avea la un moment dat antibiotice eficace.

Bacteriile pot dezvolta rezistenta atunci cand pacientii utilizeaza antibiotice de care nu au nevoie sau in cazul in care nu finalizeaza tratamentul, oferind bacteriei sansa de a supravietui si de a dezvolta imunitate.

Cercetatorii de la Universitatea din York evoca totodata si o legatura cu prezenta acestora in mediul inconjurator.

"Oameni de stiinta si lideri politici au recunoscut din nou rolul pe care il are mediul in problema rezistentei la antibiotice. Potrivit datelor noastre, contaminarea raurilor ar putea fi un factor important", subliniaza un alt autor, Alistair Boxall, evocand ''rezultate ingrijoratoare''.

"Rezolvarea acestei probleme reprezinta o provocare imensa si va necesita investitii in infrastructurile de gestiune destinate deseurilor si apelor reziduale, reguli mai stricte si curatarea raurilor deja contaminate", a adaugat acesta.