O noua aplicatie social media bazata pe video-uri scurte, produse special pentru platforma, isi face tot mai mult loc intre gigantii Google si Facebook - care domina acum consumul social media video la tineri si foarte tineri prin Youtube, respectiv Instagram.





TikTok – fostul Musical.ly – are din ce în ce mai mulți utilizatori în regiune, inclusiv în România (estimarea este că a depăsit 1 miliard de utilizatori pe plan global, din care peste 200.000 în România).

Vedete social media cu milioane de fani pe platformele „tradiționale”, precum Selly sau Andra Gogan, produc tot mai mult conținut original pentru platforma chinezească si adună, deja, sute de mii de fani acolo.

Este TikTok o amenințare reală pentru Instagram ori Youtube?

Trendurile arată că da.

Așa cum s-a întâmplat și în cazul altor playeri globali majori precum Netflix, Facebook, Instagram si mulți alții, locul în care TikTok a fost de acord să facă prima prezentare publică în care să dezvăluie secretele platformei va fi iCEE.fest: UPRGRADE 100 – festivalul care aduce la Bucuresti peste doar două săptămâni peste 150 de experți din peste 10 domenii majore ale lumii digitale.

