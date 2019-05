Purtatorul de cuvant al PSD, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca delaratia de luni a presedintelui Klaus Iohannis, potrivit careia ”hotii si infractorii stau la puscarie, nu in fruntea statului” este ”un mesaj clar pentru instanta” care ar trebui sa pronunte sentinta in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu, fiind condamnat in prima instanta la 3 ani si sase luni de inchisoare.





"Ce mesaj poate fi mai clar pentru instanta decat declaratia de azi a presedintelui, cu cateva ore inainte de verdict? Am mai trecut prin momentul Adrian Nastase, condamnat de o instanta care recunostea ca nu sunt probe, dar care motiva ca trebuie sa se dea un semnal opiniei publice", a scris, luni, pe Facebook, Olguta Vasilescu. Anterior, presedintele Klaus Iohannis a facut o declaratie de presa in care a spus, printre altele, ca "hotii si infractorii stau la puscarie, nu in fruntea statului". "Ieri a castigat o Romanie europeana, Romania democratica, Romania in care justitia este si trebuie sa ramana independenta, Romania in care hotii si infractorii stau la puscarie, nu in fruntea statului", a spus Iohannis. Pronuntarea in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu, fiind condamnat in prima instanta la 3 ani si sase luni de inchisoare este asteptata luni. DNA a cerut o pedeapsa mai mare, orientata spre medie.

