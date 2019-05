"Pe mine nu ma surprinde deloc, ba, dimpotriva, imi confirma asteptarile. Nu este un moment de bucurie, nu avem de ce sa fim fericiti, este un moment de mare tristete. Tara a fost condusa intr-un mod cat se poate de neprincipial si gresit, intr-o directie gresita. Partidul la fel si, pe cale de consecinta, nu se intampla altceva decat sa se culeaga rezultatele”, a afirmat Negoita.

"In primul rand, doamna Viorica Dancila nu are ce cauta premier. Nu are ce cauta ca prim-ministru, credeti-ma, ca eu sunt un roman demn. Niciodata nu mi-a fost rusine sa spun ca sunt roman. Credeti-ma ca prestatia doamnei prim-ministru Viorica Dancila atat interna, dar mai ales internationala, m-a facut de mult prea multe ori sa imi fie jena ca sunt roman, ceea ce consider ca este pur si simplu inacceptabil. Nu are niciun fel de calitati ca sa poata ocupa aceasta functie, asta stiam din prima secunda pentru ca vreau sa va reamintesc ca am fost singurul care am votat impotriva numirii dansei ca premier", a precizat Liviu Negoita.

"Felul in care a fost intocmita echipa de guvernare si modul in care a functionat echipa de guvernare a fost intr-un mod cat se poate de dictatorial si de netransparent si de neprincipial. Mult prea multi oameni din categoria doamnei Dancila au facut si fac in continuare parte din aceeasi echipa. Oameni care nu au nicio legatura cu guvernarea, care nu sunt capabili sa gestioneze ceva. Pe cale de consecinta atat Guvernul, cat si tara au fost conduse intr-un mod cat se poate de gresit, ca sa nu zic prost”, a mai declarat primarul Sectorului 3.

"Faptul ca s-a inconjurat de nulitati gen Codrin Stefanescu in conducerea partidului si Guvernului, iarasi este un motiv in plus pentru care ar trebui sa fie sanctionat. Faptul ca dupa un astfel de dezastru vine aseara sa ne spuna ca PSD trebuie sa pastreze guvernarea, consider ca este lipsit total de realism. Nu poti guverna o tara care este impotriva ta”, a precizat primarul.

Solutia lui Negoita? "Demisia si acasa, singura varianta decenta"

El considera ca singura solutie este demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, dar nu se asteapta la asa ceva din partea liderului PSD.

"Demisia si acasa. Nu exista alta solutie decenta. Nu ma astept la asa ceva din partea domnului Dragnea, este evident acest aspect, dar in opinia mea, singura varianta cat de cat decenta, nu putem sa ne asteptam la chestii decente din partea dumnealui. Se va agata de putere, nu se va lasa dus decat intr-un mod cat de se poate de josnic, dar niste oameni josnici, ce le e scris, asta li se va intampla", a mai afirmat Robert Negoita.