Instabilitatea atmosferica va fi prezenta la nivelul Bucurestiului, in urmatoarele trei zile, cu perioade in care vor fi averse si descarcari electrice, dar si in care valorile termice vor ajunge chiar si la 32 de grade Celsius, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru Capitala.



In intervalul 27 mai, ora 16:00 - 29 mai, ora 23:00, vremea va fi in general frumoasa, dar vor fi perioade, in special in seara zilei de marti (28 mai) si in dupa-amiaza zilei de miercuri (29 mai), in care probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice (averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului) va fi ridicata, scrie Agerpres. Temperaturile maxime se vor situa intre 30 si 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 14 si 16 grade. Meteorologii au emis, luni, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi, valabila din aceasta seara pana marti dimineata in 13 judete, precum si o informare de vremea rea in rest, ce va expira miercuri seara. ANM precizeaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza prognoza emisa luni.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×