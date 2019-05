Rezultatele provizorii la votul din strainatate pentru alegerile europarlamentare indica, la doua ore de la inchierea procesului de votare, ca Alianta 2020 USR PLUS a obtinut 42,1% din voturi, iar PSD 2,9%.



Conform rezultatelor dupa numararea a 244.630 de voturi, reprezentand 66,16% din totalul de 369.775 exprimate in strainatate, 42,1% au revenint Aliantei 2020 USR PLUS, informeaza News.ro.

Urmeaza, in ordine: PNL - 31,6%, PMP - 9,3%, independentul George Simion - 3,3% si PSD - 2,9%.

Mii de romani din strainatate nu au apucat sa voteze la alegerile de duminica, in ciuda faptului ca autoritatile din statele in care se aflau le-au creat conditii pentru a fi considerati in interiorul consulatelor sau ambasadelor.