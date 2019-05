Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a sustinut duminica noapte, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca el si-a "facut datoria" in ceea ce priveste organizarea votului din Diaspora.



"Eu am facut mai multe cereri catre cei de la Comisia Electorala Centrala, care mi-au raspuns ca, potrivit legii, nu pot sa faca o extindere" a programului de vot, a sustinut Melescanu, potrivit News.ro.

El a afirmat ca s-a discutat inclusiv emiterea unei ordonante de urgenta de catre Guvern, dar ca "legea nu permitea" nici acest lucru.

"Da, am vorbit despre ideea unei ordonante de urgenta cu doamna Dancila personal, dar mi-a spus si dansa ca nu se poate face OUG, ca trebuie cel putin o zi in care sa fie pusa pe site", a explicat ministrul de Externe.

El a insistat ca nu era o chestiune ce tinea de timpul de redactare a unei ordonante, ci o „problema legala”.

Intrebat de ce nu a reusit sa anticipeze nici acum, la fel ca si la alegerile prezidentiale din 2014, cand tot el era ministru de Externe, numarul mare de romani care vin sa voteze la sectiile din Diaspora, Melescanu a raspuns: "Pentru ca nimeni nu stie cati romani sunt in strainatate". Eu am cerut de la consulate datele, toate propunerile privind numarul sectiilor le-au facut ambasadale si consulatele, ele ne-au dat propunerile de inregistrare a unor sectii suplimentare, toate sectiile cerute au fost infiintate".

Teodor Melescanu a fost intrebat insistent cine va deconta pana la urma organizarea dezastruoasa a votului in Diaspora, in urma careia mii de romani nu au putut sa-si exercite votul, el evitand sa dea un raspuns.

"Deconteaza toata lumea. Nimeni nu i-a impiedicat (pe romani) sa voteze. Daca neaparat au tinut sa voteze, au venit de dimineata, de la prima ora".

Melescanu a refuzat si sa raspunda daca se simte responsabil pentru situatia votului din Diaspora: "Eu consider ca mi-am facut datoria cu tot ce am putut, am trimis o cerere..."

Intrebat daca isi da demisia, Melescanu a spus ca aceasta „e o chestiune care nu tine numai de mine, tine si de partidul politic din care fac parte".

Ministrul a spus in schimb ca ii pare rau ca au fost romani care nu au putut vota.

"Imi pare foarte rau ca s-a intamplat acest lucru, nu v-as dori sa fiti in locul meu, sa aveti responsabilitatea... Regret ca nu si-au putut exprima votul si imi asum toata raspunderea politica pentru acest lucru", a spus el, fara a preciza clar in ce mod isi va "asuma raspunderea".