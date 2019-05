Aplicarea stampilei de control a sectiei de votare in orice alta pozitie decat pe ultima pagina nu este motiv de nulitate, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al BEC, Marian Muhulet.





El a precizat ca buletinele de vot stampilate pe prima pagina sau in alta pozitie nu sunt nule, ca urmare nu vor fi anulate la numararea care va incepe dupa ora 21:00.

"Aplicarea stampilei de control pe buletinele de vot, in special cele aferente referendumului, pe prima pagina a buletinului (...) nu este un motiv de nulitate. BEC a raspuns in acest sens mai multor solicitari indicand articolul 49 lit. f din Legea 33/2007 care precizeaza foarte clar motivele de nulitate pentru buletinele de vot", a explicat Muhulet, intr-o declaratie de presa sustinuta la BEC.

El a adaugat ca sunt nule:



buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat,



buletinele pe care nu a fost aplicata stampila votat sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere.

Votul este valabil in cazul in care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta, a amintit Muhulet. Buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.