Google marcheaza ziua alegerilor europarlamentare din Romania printr-un doodle ce contine o urna de vot cu steagul Uniunii Europene desenat pe ea.

In momentul accesarii acestui logo special, se deschide o pagina cu titlul "Cum votati", unde se mentioneaza ca in Romania alegerile europene au loc la data de 26 mai 2019, iar "cetatenii care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua de referinta inclusiv, au dreptul de a vota. Votul din strainatate este posibil daca se indeplinesc anumite conditii". De asemenea, se regasesc raspunsuri la intrebarile: "Cand au loc alegerile europene?", "Unde pot vota?", "Care este varsta de la care se poate vota?", "Cati membri din Romania sunt alesi pentru Parlamentul European?", "Care este termenul limita pentru inregistrarea pe listele de alegatori?", "Unde ma inregistrez pe listele de alegatori?", "De ce documente am nevoie pentru a putea vota?", "Aveti nevoie de carte de identitate valabila sau pasaport" etc.

In Romania, la ora 11:50, pentru europarlamentare votasera 14,37% dintre alegatori, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In mediul urban au votat 1.558.025 alegatori, iar in mediul rural - 1.067.183, scrie Agerpres.

Alegatori din 21 de tari din totalul celor 28 de tari-membre ale UE voteaza duminica, ultima zi a scrutinului care a inceput joi cu Marea Britanie si Olanda.

Bulgaria, Cipru, Grecia, Lituania, Romania si Ungaria au fost primele care si-au deschis sectiile de vot duminica, la orele 04:00 GMT, urmate de Italia la orele 05:00 GMT.

Alegerile europarlamentare au avut deja loc in sapte tari, printre care Marea Britanie, care s-a resemnat sa le organizeze dupa o noua amanare a Brexitului, cu o data-limita fixata deja la 31 octombrie.

Circa 427 de milioane de europeni au varsta pentru a putea participa la scrutin, care vizeaza alegerea pentru cinci ani a 751 de membri ai Parlamentului European.