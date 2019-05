Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a adresat duminica indemnul ca alegatorii sa mearga la vot, precizand ca are mare incredere in Romania.

"Am votat pentru competenta si onestitate in Europa. Este un moment in care romanii pot sa isi exprime opinia lor, oricare ar fi aceasta pot sa si-o exprime, de aceea mesajul este unul clar si explicit: veniti la vot. (...) Cu cat suntem mai multi, cu atat Romania de astazi, asa cum este ea, isi va exprima vocea si va fi recunoscuta. Haideti la vot, avem mare incredere in Romania!", a declarat Dan Barna, la iesirea de urne, potrivit Agerpres.

Barna spune ca "este un mesaj foarte bun" ca romanii din Diaspora merg la vot.

"Legat de Diaspora, am vazut deja fotografiile, am vazut imaginile de la Munchen cu acea coada pe sute de metri, pe mai multe randuri. Este un mesaj foarte bun din punctul meu de vedere, pentru ca arata ca romanii, oriunde se afla in acest moment, isi asuma decizia pentru viitorul tarii noastre. (...) Faptul ca romanii din Diaspora merg la vot, faptul ca romanii din Diaspora suna acasa si isi trimit rudele la vot arata ca incepe sa ne pese", a spus liderul USR.

Si la sectia unde a votat Dan Barna, in Sibiu, alegatorii stateau la coada sa voteze.

Dan Barna a votat la Sibiu impreuna cu candidatul la europarlamentare Nicolae Stefanuta.