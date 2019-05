Presedintele Klaus Iohannis a votat la Liceul Teoretic "Jean Monnet" din Bucuresti. El a venit singur la sectia de votare, fara sotia lui, Carmen Iohannis.

"Veniti la vot, dragi romani, ca astazi, puterea politica este la voi. Astazi decidem impreuna cum arata Romania de maine. Chiar merita sa votati. Astazi decideti pentru urmatoarele luni, ani. Este inceputul unei serii de alegeri si astazi puteti sa incepeti sa schimbati Romania. Am votat si, in campania electorala, am constatat ca am avut mai multe initiative de mobilizare la vot decat alta data. Acest lucru m-a bucurat foarte mult si multumesc tuturor celor care au initiat campanii de mobilizare la vot. Repet. Veniti dragi romani la vot. Nu lasati pe altii sa decida in locul vostru", a spus Klaus Iohannis, potrivit Stirileprotv.ro.