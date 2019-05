Candidatul care deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat ca votat pentru a schimba modul in care merg lucrurile in Romania.

"Ma deranjeaza foarte mult cum merg lucrurile in Romania si am votat pentru a schimba acest lucru. Romania este a oamenilor cinstiti. Am votat pentru o Romania europeana care trebuie sa ramana unde ii e locul, o Romania care nu e dominata de hotie si coruptie. Sunt convins ca romanii au inteles ca doar cei care voteaza conteaza.

Am vazut cu ingrijorare ce se intampla la sectiile din diaspora, unde sunt cozi foarte mari si procesul de vot intarzie. Sper sa nu se repete situatia de acum patru ani si jumatate cand romanii nu au putut sa voteze", a declarat Rares Bogdan, potrivit Stiripesurse.ro.