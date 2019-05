Fostul premier Dacian Ciolos, candidat la alegerile europarlamentare din partea Aliantei 2020 URS-PLUS, a votat duminina dimineata, in jurul orei 8, la Zalau.

"Sunt convins de faptul ca foarte multi romani asteapta ziua aceasta inca din iarna anului 2017, cind stateam in strada multi dintre romani suparati ca nu au votat la timp in 2016. Iata ca a venit ziua cand putem sa ne transmitem mesajul foarte clar, ferm si mult mai eficient decat stand in strada si anume, prin vot. Sper sa fie cat mai multi romani care sa ia decizia ca astazi sa mearga la vot. E o zi insorita, e o zi in care sunt convins acum ca foarte multi romani stiu deja de ce sa voteze si pentru alegerile europarlamentare, dar si pentru referendum.

Sunt convins ca acest vot va avea un efect mult mai mare decat acela de a trimite 32 de romani in Parlamentul European. Va fi un vot semnal pentru cei care conduc astazi Romania si e important sa facem acest pas astazi.

In urma acestui vot, transformam, in sfarsit, si deznadejdea in speranta, dar mai ales putem transforma speranta in fapte, in decizii care pot fi luate in perioada urmatoare. Sunt convins ca dupa acest vot, daca lumea se mobilizeaza, vom avea in mediul politic autoritatea necesara sa facem schimbarile in bine pe care romanii le asteapta de atata vreme", a declarat Dacian Ciolos, potrivit Adevarul.ro.