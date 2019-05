Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat ca a votat "cu mare emotie, pentru viitorul copiilor nostri".

"Am votat cu mare emotie, mai mare decat niciodata. Am votat pentru viitorul copiilor nostri. Uitandu-ma pe lista, am simtit o responsabilitate uriasa. (...) Realmente pentru noi este o uriasa responsabilitate in momentul de fata. De asemenea, am votat pe celelalte doua buletine de vot. (...) Noi cu totii ne dorim o Romanie europeana", a spus Raluca Turcan, potrivit Stiripesurse.ro.

Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, a votat duminica dimineata la sectia nr. 42 din municipiul Sibiu.