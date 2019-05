Liderul PNL Ludovic Orban s-a prezentat la vot duminica dimineata. Acesta voteaza in comuna Dobroesti, judetul Ilfov.

"Am votat astazi ca sa fiu sigur ca Romania va fi condusa de oameni cinstiti, de oameni corecti, de oameni care respecta legea si nu de hoti. Am votat astazi ca sa fiu sigur ca Guvernul nu va mai putea emite OUG in care sa calce in picioare drepturile fundamentale ale romanilor.

Am votat ca sa fiu sigur ca Romania va ramane un stat european", a spus Orban, potrivit Stiripesurse.ro.