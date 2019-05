Laura Codruta Kovesi a votat, duminica dimineata, laalegerile europarlamentare si referendum.

Laura Codruta Kovesi, candidat pentru postul de procuror-sef al Parchetului European, a votat in jurul orei 8.00 la o sectie din Bucuresti.

"De cand am implinit 18 ani, am votat de fiecare data. Am venit sa votez pentru justitie si pentru cinste", a declarat Kovesi, potrivit Hotnews.ro.