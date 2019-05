Filosoful Mihai Sora ii indeamna, din nou, pe romani sa iasa la vot.

"Dragi prieteni, vorbiti cu cei din jur, cu parintii, cu bunicii, cu prietenii vostri, sa iasa la vot.

Nimic nu mi se pare mai periculos pentru democratie decat nepasarea.

Nepasarea inseamna sa nu fii sensibil la soarta tarii tale si a semenilor tai. Cand nu-ti pasa de viata celor din jurul tau, de fapt nu-ti pasa nici de viata ta: nu traiesti in pestera, printre lilieci si coleoptere; traiesti printre oameni si de soarta lor depinde si soarta ta. Nu poti fi – tu, singur! – fericit si impacat daca cei din jurul tau sufera, daca nu au acces la o educatie decenta, daca se chinuie in spitale insalubre, daca mor sfartecati in accidente pe sosele desfundate, daca sunt hartuiti in fel si chip de incompetenta, rea-vointa, de hotie si netrebnicie.

Mergeti la vot si luati-i cu voi si pe nehotarati, pe lenesi, pe uituci, pe lasa-ma-sa-te-las si pierde-vara.

Intr-o zi, cand vor intelege ca votul lor este puterea lor, va vor fi recunoscatori.

In ultima vreme, am stat de vorba cu zeci de oameni, am incercat sa-i conving sa-si rupa cateva minute din viata si sa mearga la vot: cateva minute pentru anii ce le stau in fata", a scris Mihai Sora pe Facebook.