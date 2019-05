Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat recent ca nu regreta faptul ca a acordat gratuitate pe tren studentilor, adaugand ca ia in calcul varianta de a introduce reduceri si pentru transportul aerian. Mircea Badea a reactionat, in stilul caracteristic, la aceasta informatie.

"Am fost si eu student mai multi ani decat ar fi durat facultatea in mod normal. Stiti de ce? Pentru ca am muncit. Mie nu mi-a dat nimeni un capat de ata. Nici n-am cerut. Nici nu mi s-a parut firesc sa imi dea cineva ceva. Am muncit de am behait. Am terminat, la un moment dat, si facultatea. Vad tot timpul discursul asta: "cum este in America". Dar stiti cum este in America? Studentul face imprumut la banca de cateva sute de mii de dolari. Se numeste imprumut de studii. Plateste facultatea pentru el, iar studentul, dupa ce termina studiile si devine adult in campul muncii, plateste creditul acela. Asa este de dreapta, asa este in America.

O parte din studentii romani sunt in regula, de bun simt, nu sunt aroganti, nici superiori, isi vad de treaba lor si invata. Dar mai sunt unii studenti plini de tupeu care doar cer si dau verdicte. La munca! Esti ditamai handralaul... atunci du-te si munceste! Asa se intampla in orice tara civilizata. Vrei bani? Inveti, ai rezultate si primesti bursa. Ii invata milogi cand li se da gratis. Nu cred ca este sanatos pentru societate. Cum nu cred ca este in regula sa fie scutiti IT-istii de impozite. (...) Mi se urca sangele in cap. Mie nu mi-a dat nimeni un capat de ata si nici nu cred ca este normal. Din banii mei, din impozite, vreau sa se faca lucruri utile si corecte, nu pomeni pentru studentii care vor sa duca la munte si la mare in timp ce dau lectii despre anticomunism si de dreapta ei fiind niste intretinuti" a spus Mircea Badea, la Antena3, citat de Stiripesurse.ro.