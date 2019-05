Viceprimarul PSD, Marian Olan, din comuna giurgiuveana Izvoarele apare intr-o filmare amenintandu-l cu o sabie pe presedintele organizatiei ALDE din localitate, Alin Banica.

Incidentul a fost surprins intr-o filmare.

Liderul PSD a luat sabia din masina pe care o conducea si l-a amenintat pe reprezentantul ALDE.

"A scos din masina sabia si m-a amenintat, l-a lovit pe un prieten de-al meu care a incercat sa-l opreasca. M-a amenintat in legatura cu politica, eu am fost in trecut primarul localitatii si l-am sustinut pe el si pe actualul primar, a fost o eroare. Mi-a reprosat ca il concurez" a declarat Banica, potrivit G4media.ro.

Mai multe persoane, aflate la fata locului, au intervenit pentru a aplana conflictul.

Cazul este cercetat de politie, care a ajuns la fata locului si a declansat o ancheta.