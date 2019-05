Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, o informare meteo de vreme instabila, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila la nivelul intregii tari, pana aproape de miezul noptii.

Potrivit avertizarii ANM, sambata, 25 mai, intre orele 13:00 si 23:00, vor fi perioade cu averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. Astfel de fenomene se vor semnala in special in regiunile estice si sud-estice, precum si in zonele montane si submontane.

Cantitatile de apa vor depasi 15 - 25 l/mp si pe arii restranse 35 - 45 l/mp, scrie Agerpres.

In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza prognozaprin avertizari de vreme severa imediata.