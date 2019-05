Vloggerul Mircea Bravo a realizat un nou clip, care a devenint viral, indemnand romanii sa mearga duminica la vot.



In clip este prezentata povestea lui Mircea, care fusese premiant in scoala, care se reintalneste cu fostul sau coleg Radu, care era repetant, insa in viata "s-a descurcat" fentand legile, in prezent candidand la alegerile europarlamentare, noteaza adevarul.ro. Explicatia oferita de acesta este:

"Astia inteligenti, capabili ar trebui sa fie votati de premianti ca tine, dar tu mergi la vot? Tu te mai gandesti, ca votul tau nu conteaza, ca nu stii pe cine, ca toti sunt la fel. Si pana te gandesti tu, votul trece. Altii ca tine sunt ba la nunta, ba la mare, altii se pisa pe el de vot si uite asa trece votul si iese prietenul tau, Raducu. Eu sunt rezolvat, eu am oamenii mei, aia stiu exact ce trebuie sa voteze, nu ca voi, ca i-am cumparat“, ii explica smecherul, adaugand: «Ba, Mirciulica, vrei sa ma ajuti? Stai acasa, fratioare, nu vota»".

Noul clip apare la doar cateva saptamani de viralul "Asa a zis bunica!", unde o batrana explica de ce e important ca tinerii sa mearga la vot.