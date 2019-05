MAI anunta ca solicita demisia lui Adrian Iacob si Mihail Marcoci, rectorul, respectiv prorectorul Academiei de Politie.



"Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a luat act de masurile dispuse de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, de punere in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile fata de rectorul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, Iacob Adrian, si prorectorul Marcoci Petrica-Mihail", se arata intr-un comunicat al MAI.

Comanda Academiei de Politie va fi asigurata pana la imputernicirea unui nou rector si a unui nou prorector de catre prorectorul Veronica Stoica.

"In conformitate cu art. 2721 alin. 2 din Legea 360/2002 privind Statutul Politistului, Iacob Adrian si Marcoci Petrica-Mihail vor fi pusi la dispozitie.

Raportat la gravitatea faptelor pentru care sunt cercetati si la prejudiciul de imagine adus institutiei, precum si la calitatea si conduita impuse de lege pentru politisti, conducerea Ministerului Afacerilor Interne solicita celor doi ofiteri sa-si prezinte cererile de demisie. Avand in vedere principiul autonomiei universitare, procedura demiterii de catre ministru nu este posibila in acest context, insa o decizie de eliberare din functie se poate lua prin vot de catre Senatul universitatii", mai precizeaza sursa citata.

Este asteptata o analiza a situatiei la nivelul Academiei de Politie din partea Senatului universitatii

"Ministerul Afacerilor Interne condamna orice act de intimidare sau de amenintare din partea vreunui angajat al ministerului si isi exprima toleranta zero fata de astfel de fapte.

Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile specializate ale Politiei Romane, a colaborat cu DNA in acest caz inca de la primirea sesizarii depuse de jurnalistul amenintat si va acorda in continuare sprijin procurorilor pentru finalizarea cazului", se mai arata in comunicat.