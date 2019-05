Theresa May a anuntat, vineri, ca va demisiona din functia de premier, dupa numeroase speculatii privind demisia sa.



Premierul Theresa May a anunţat că pleacă din fruntea partidului conservator pe 7 iunie, după esecul negocierilor privind un acord pentru Brexit, scrie stirileprotv.ro. Partidul va alege un nou lider, care îi va lua apoi locul în fruntea Guvernului.

“Am făcut tot ce am putut pentru a realiza Brexit. Am făcut tot ce am putut pentru a îi convinge pe parlamentari să susţină acordul, dar din nefericire, nu am reuşit”, a spus May. La finalul discursului, ea a început sa planga, in timp ce spunea ca a fost o onoare sa serveasca tara pe care o iubeste.

Jurnaliştii britanici s-au adunat vineri dimineaţă la Downing Street nr. 10, în aşteptarea unui anunţ oficial privind data demisie. Presa cita încă de joi surse din Guvern potrivit cărora Theresa May urma să îşi anunţe vineri plecarea din funcţie. Planul ei privind un al doilea refendum asupra Brexit ar fi dus la acest dezodământ.

Demisia a devenit iminentă în urma unei revolte a membrilor cabinetului de la Londra, după ce May a propus un al doilea referendum asupra Brexit.