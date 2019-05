Managerul Spitalului Judetean din Suceava, Vasile Rimbu, sustine ca decizia de a-l transporta pe senatorul PSD Virginel Iordache cu elicopterul in Bucuresti a fost luata de medicii suceveni "sub presiune si sub amenintari".



"Inteleg ca acum toata lumea invinovateste medicii suceveni ca au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru asa un diagnostic. Dar medicii au luat aceasta decizie sub presiune si sub amenintari. A tipat la toata lumea. A amenintat. A cerut sa fie transferat si a refuzat Ambulanta. Ce puteau face medicii?! Sa-l duca unul cu masina personala?! La 'Matei Bals' a primit acelasi diagnostic si acelasi tratament. I-au mai dat in plus o pastila de Tamiflu", a mentionat Vasile Rimbu pentru 'Obiectiv de Suceava', potrivit hotnews.ro. Citeste si: Senator PSD, transportat cu elicopterul SMURD de la Suceava in Capitala pentru o enteroviroza. Reactia ministrului Sanatatii

