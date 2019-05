Dificultatile in efectuarea unor activitati zilnice obisnuite, precum imbracarea, deplasarea pe jos si hranirea, pot fi observate la pacientii cu artrita reumatoida cu un an sau doi inainte de stabilirea diagnosticului, conform unui studiu recent, citat de UPI.



''Aceasta este o concluzie noua, o descoperire foarte interesanta'', a declarat autoarea principala a studiului, doctor Elena Myasoedova, reumatolog la Mayo Clinic din Rochester, Statele Unite. ''Ar putea reflecta o acumulare a simptomelor intre momentul instalarii (bolii) si cel in care este stabilit diagnosticul pacientilor'', a declarat cercetatoarea in cadrul unui comunicat dat publicitatii de clinica din Minnesota.

Studiul a relevat totodata ca nivelurile cronice ale dificultatii in efectuarea activitatilor zilnice (dizabilitate functionala) au fost observate si dupa diagnosticarea pacientilor cu artrita reumatoida si inceperea tratamentului. Acest lucru ar putea fi cauzat de o serie de factori, precum cresterea nivelului de suferinta fizica si psihica, utilizarea tratamentelor precum glucocorticoizi si antidepresive si anticiparea unei imbunatatiri a simptomelor, a adaugat specialista.

Pentru acest studiu, cercetatorii au analizat datele medicale prelevate de la 586 de pacienti diagnosticati cu artrita reumatoida si 531 de indivizi care nu sufereau de aceasta afectiune, inregistrati in baza de date a Proiectului de Epidemiologie Rochester.

Rata de dizabilitate functionala a fost de peste doua ori mai mare in randul pacientilor cu artrita reumatoida in comparatie cu cei care nu sufereau de aceasta boala. In cazul majoritatii grupelor de varsta, pacientii cu artrita reumatoida au prezentat o rata cu 15% sau mai mult de dizabilitate functionala in comparatie cu al doilea grup, scrie Agerpres.

Concluziile cercetarii demonstreaza importanta tratamentului precoce in cazul pacientilor cu artrita reumatoida, a subliniat Myasoedova.

Artrita reumatoida este o boala autoimuna care afecteaza cel mai adesea articulatiile, dar poate viza si alte regiuni ale corpului. Artrita reumatoida este una dintre cele mai frecvente afectiuni cronice asociate dizabilitatii functionale in Statele Unite si are un impact semnificativ asupra calitatii vietii, noteaza UPI.

Printre simptomele bolii se numara dureri sau umflaturi la nivelul incheieturilor, insa 40% dintre pacienti prezinta simptome care nu implica incheieturile, precum oboseala, febra si scaderea poftei de mancare.

Studiul urmeaza sa fie publicat in luna iunie in jurnalul Mayo Clinic Proceedings.