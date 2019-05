Pacientii cu diabet de tip 2 au un risc mai mare de a dezvolta boli hepatice, potrivit unui studiu preluat luni de Press Association.



Multi pacienti cu ciroza hepatica si cancer de ficat, afectiuni potential mortale, sunt diagnosticati tarziu, in faze avansate ale bolii, potrivit unui studiu desfasurat de Universitatea Queen Mary din Londra si Universitatea din Glasgow.

Analiza datelor provenite de la 18 milioane de persoane din Europa sugereaza ca bolnavii de diabet tip 2 au un risc specific in ceea ce priveste aceasta ''afectiune tacuta'' si ar trebui monitorizati cu atentie pentru a preveni progresia bolii care le poate pune viata in pericol.

Steatoza hepatica non-alcoolica (NAFLD) afecteaza pana la un sfert dintre locuitorii tarilor occidentale si este cea mai frecventa cauza de boala hepatica din lume.

Aceasta afectiune, aflata in stransa legatura cu obezitatea si cu diabetul de tip 2, ramane deseori nediagnosticata de medicii generalisti, sustin specialistii de la Universitatea Queen Mary din Londra.

Pentru cei mai multi dintre pacienti, NAFLD este o afectiune benigna, doar una din sase persoane dezvoltand o forma agresiva a bolii, cunoscuta sub denumirea de Steatohepatita non-alcoolica (NASH), care poate duce la leziuni hepatice, cicatrizarea tesutului hepatic iar, in unele cazuri, la ciroza, insuficienta hepatica sau chiar cancer hepatic, scrie Agerpres.

Prin identificarea pacientilor care au un risc mai mare de a dezvolta forma mai agresiva, interventiile si tratamentele ar putea fi directionate catre cei care au cea mai mare nevoie de acestea.

In cel mai mare studiu de acest tip, publicat in revista BMC Medicine, echipa de cercetatori a asociat datele medicale a 18 milioane de europeni de varsta adulta din Regatul Unit, Olanda, Italia si Spania.

Cercetatorii au asociat fiecare pacient diagnosticat cu NAFLD cu 100 de pacienti care nu aveau un diagnostic inregistrat si au urmarit sa vada care dintre acestia au dezvoltat ciroza hepatica sau cancer de ficat de-a lungul timpului.

Peste 136.000 de pacienti au fost identificati cu NAFLD/NASH si au prezentat un risc mai mare de a avea diabet de tip 2, hipertensiune si obezitate in comparatie cu grupul de control.

Cea mai semnificativa asociere a fost observata la pacientii cu NAFLD/NASH diagnosticati cu diabet de tip 2 - acestia au avut o probabilitate de doua ori mai mare de a dezvolta o forma agresiva de boala hepatica.

Aceste constatari sugereaza ca diabetul ar putea fi un bun indicator al evolutiei bolilor de ficat.

"Am constatat cu surprindere ca numarul pacientilor care aveau in istoric steatoza hepatica non-alcoolica era mult mai mic decat ne asteptam, ceea ce inseamna ca multi pacienti raman nediagnosticati in medicina primara", a apus conducatorul cercetarii, William Alazawi, de la Universitatea Queen Mary din Londra.

"Chiar si in intervalul scurt luat in calcul de studiu, unii dintre pacienti au progresat catre stadii mai avansate, potential mortale ale bolii, ceea ce sugereaza ca diagnosticul a venit foarte tarziu."

"Publicul, medicii si decidentii politici trebuie sa fie constienti de aceasta boala tacuta si trebuie puse in aplicare strategii pentru a aborda cauzele profunde si a evita evolutia catre stadii potential mortale."

"Persoanele bolnave de diabet prezinta un risc mai mare de a dezvolta stadii avansate ale bolii, ceea ce sugereaza ca ar trebui sa ne concentram eforturile asupra educarii si preventiei bolilor hepatice la pacientii cu diabet''.