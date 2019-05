Un videoclip amuzant, realizat de cativa tineri care lucreaza la un salon din Oradea ii indeamna pe cei nehotarati sa mearga la alegerile de duminica, 26 mai.



In fimuletul este surprinsa o scena cu un tanar care merge sa se tunda, dar nu este hotarat cum, asa ca se lasa pe mana frizerului.

In momentul in care vede ca tunsoarea este un dezastru, clientul isi da seama ca ar fi trebuit sa aiba o optiune in ceea ce il priveste.

„Voua nu va convine nimic, daca nu aveti responsabilitate si nu va asumati nimic, sa nu mai aveti pretentii dupa-aia“, este apostrofarea pe care o primeste de la frizer.

"Cred ca trebuia sa aleg eu pana la urma", este concluzia tanarului ramas cu o freza nedorita, dupa ce s-a ridicat sa plece.